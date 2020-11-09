МИД Беларуси заявил о фактах организованной преступной деятельности с территории Польши

Фото: TUT.by
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Белорусский МИД заявил временному поверенному в делах посольства Польши в республике Мартину Войцеховскому о фактах организованной преступной деятельности с польской территории, которая причиняет ущерб общественной безопасности, государственному и частному имуществу в Беларуси. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

«9 ноября 2020 года в МИД Беларуси проведена встреча с временным поверенным в делах посольства Польши в Беларуси Мартином Войцеховским. Обсуждены вопросы международных договоров между Республикой Беларусь и Республикой Польша», – передает пресс-служба.

Также в пресс-службе отметили, что «белорусская сторона выразила озабоченность в связи с подтвержденными и задокументированными фактами организованной преступной деятельности с территории Польши, которая причиняет ущерб жизни и здоровью белорусских граждан, общественной безопасности, государственному и частному имуществу в Республике Беларусь».

«Польской стороне адресован четкий призыв придерживаться своих международных обязательств и принять меры по пресечению преступной деятельности на своей территории», – уточнили в пресс-службе.

По их данным, на встрече особое внимание уделено исполнению двусторонних соглашений в сфере борьбы с преступностью, а также конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности 2000 года.

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Мартин Войцеховский МИД Беларуси Польша преступная деятельность
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