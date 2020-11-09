​SPLIT-счетчики стали устанавливать в Витебской области

Первые «умные» приборы появились и на Витебщине. Так в населенном пункте Торчилово Оршанского района введена в эксплуатацию АСКУЭ на базе счетчиков с расщепленной архитектурой сообщает Telegram-канал Витебскэнерго.

​SPLIT-счетчики практически исключают возможность скрытого самовольного (бездоговорного) потребления, позволяют контролировать величину потребляемой мощности абонентом. С помощью встроенного контактора можно осуществлять дистанционное отключение или подключение абонента. Измерительный блок такого прибора учета закрепляется на довольно значительной высоте, что сводит к минимуму вероятность его повреждения, как умышленного, так и неумышленного. Использование модуля отображения информации при снятии показаний исключает возможность попадания под напряжение как абонента, так и персонала энергоснабжающей организации.

Кроме того, в связи с меньшими затратами на монтажные работы стоимость организации учета с расщепленной архитектурой на 50 – 70% ниже выносного учета с размещением шкафа учета на границе домовладения или за его пределами.