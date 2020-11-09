Компания Virgin Hyperloop впервые перевезла людей в капсуле вакуумного поезда

Технический директор компании Virgin Hyperloop Джош Гигель и директор отдела пассажирских перевозок Сара Лучиан стали первоиспытателями, которые протестировали новый вид транспорта.

Успешные испытания прошли на специальном полигоне DevLoop в американском штате Невада. Для проведения испытаний был построен вакуумный тоннель протяженностью 500 метров. Успешному запуску капсулы предшествовало более 400 испытаний.

«Когда мы начинали в гараже более 6 лет назад, цель была проста — изменить способ передвижения людей. Сегодня мы совершили один гигантский скачок к этой мечте не только для меня, но и для всех нас», — заявил соучредитель и технический директор Virgin Hyperloop Джош Гигель.

Успешное испытание нового вида транспорта стало итогом многолетней работы команды Virgin Hyperloop. Об этом сообщил основатель Virgin Group сэр Ричард Брэнсон. По его словам, новое технологическое решение изменит образ жизни людей.

«Последние несколько лет команда Virgin Hyperloop работала над тем, чтобы воплотить в жизнь свои новаторские технологии», — сказал Ричард Брэнсон, основатель Virgin Group.

По его предпренимателя-инноватора, новое технологическое решение изменит образ жизни людей.

«Проведя сегодняшнее успешное испытание, мы показали, что этот дух новаторства фактически изменит то, как люди повсюду живут, работают и путешествуют», — отметил Брэнсон.

Для испытаний была специально построена двухместная капсула XP-2. Известно, что серийный носитель будет намного больше и сможет вмещать до 28 человек. Уменьшенный прототип был призван продемонстрировать безопасность такого вида путешествий, сообщили в Virgin Hyperloop.

Председатель Virgin Hyperloop Султан Ахмед бин Сулайем находился на полигоне во время испытаний нового транспортного средства.

«Я имел истинное удовольствие увидеть историю, созданную на моих глазах, — стать свидетелем того, как ожил первый новый вид общественного транспорта за более чем 100 лет. Я всегда искренне верил, что команда сможет превратить эту технологию в безопасную систему», — зачвил Султан Ахмед бин Сулайем.

На данный момент Virgin Hyperloop является единственной компанией в мире, которая успешно испытала новую технологию транспортировки.

«Virgin Hyperloop — единственная компания в мире, которая успешно провела масштабные испытания технологии Hyperloop», — отмечают инженеры компании.

Ранее СМИ сообщали, что одна из компаний Илона Маска начала рыть туннель в Лас-Вегасе. Первые изображения с места начала подземных работ стартапа The Boring Company появились в Интернете в конце 2019.

На фотоснимках видно, что The Boring Company начала отгрузку деталей туннельной бурильной машины в Лас-Вегас. На полученных журналистами фотографиях видна тяжелая техника, окружающая участок копания туннельного стартапа, в том числе несколько кранов и что-то, похожее на самоходные штабелеры. Также была размещена фотография режущей головки туннельной бурильной машины.

Отметим, что Hyperloop — это проект вакуумного поезда, предложенный в 2012—2013 годах Илоном Маском. Предполагается, что составы будут передвигаться в герметичной трубе, из которой откачан почти весь воздух, со скоростью до 1220 км/ч. Сейчас проект не реализован. Наибольшую активность в его воплощении проявляют компании Virgin Hyperloop и HTT.