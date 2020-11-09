Новый рентгенодиагностический комплекс установили в Чашникской больнице

Фото: БелТА
Витебская область
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В Чашникской больнице завершили установку оборудования цифрового рентгенодиагностического комплекса. Такое заявление сделал заместитель главного врача Новолукомльской центральной районной больницы Валерий Красовский. По его словам, необходимость в этом комплексе назрела давно.

«Рентгеновское обследование — ключевое в диагностировании многих заболеваний, — сказал Валерий Красовский. — Переломы, пневмония, опухоли — без спецоборудования невозможно поставить окончательный диагноз».

Новый рентгенодиагностический комплекс позволит сохранять полученные снимки в цифровом формате. Рентгенологи будут сразу же добавлять результаты обследования в локальную компьютерную сеть, доступ к которой имеют все врачи больницы. В дальнейшем цифровые снимки станут хранить на жестком диске. Это облегчит работу специалистов, позволит пациентам не потерять результаты обследования и в нужный момент распечатать любой снимок на бумажном носителе.

Оборудование отечественного производителя медтехники приобрели за средства республиканского бюджета. Общая сумма составила около Br380 тыс. Аппарат изготовлен из современных материалов с высокой степенью защиты, что значительно снижает рентгеновскую нагрузку на человека.

«Новое оборудование считается практически безопасным как для пациентов, так и для медиков, обслуживающего персонала кабинета рентгенодиагностики», — подчеркнула заведующая Чашникской больницей Наталья Глазко, передает БелТА.

Это уже второй цифровой рентген-аппарат в Чашникской больнице, несколько лет назад здесь установили цифровой флюорограф.

«С его помощью можно сохранять снимки на электронном носителе и распечатывать на обычной бумаге, — рассказала Наталья Глазко. — На бумаге некоторые снимки получаются более четкими, чем на рентгеновской пленке».

В этом году на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения Чашникского района направлено около Br500 тыс. Кроме нового рентгенодиагностического комплекса, в начале года приобрели наркозный аппарат и аппарат ИВЛ за средства республиканского бюджета. Для борьбы с COVID-19 в терапевтическом отделении оборудовали кислородные точки, через которые в палаты подается кислород для аппарата ИВЛ. При необходимости к нему могут подключить около 20 пациентов.

«До конца года планируем оборудовать установку подачи кислорода в палаты инфекционного отделения, — рассказал Валерий Красовский. — Уже определено, где она будет находиться, сейчас монтируют площадку рядом с корпусом инфекционного отделения, стоящего отдельно от основного здания больницы. После подключения этой точки к системе ИВЛ можно будет подключить 8 пациентов».

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рентгенодиагностический комплекс Чашникская больница
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