Аэродром под Оршей получил сертификат к эксплуатации

Фото: soyuz.by
Витебская область
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Аэродром под Оршей получил сертификат к эксплуатации. И теперь, после масштабного ремонта, гавань сможет принимать и отправлять международные рейсы.

Речь, прежде всего, о грузовых судах и вертолетах. Обновленный аэродром обеспечит обработку, хранение и оформление грузов. А принимать воздушную технику он сможет и днём, и ночью. Аэродром находится в поселке Болбасово в 18 километрах от Орши. В реконструкцию взлётно-посадочной полосы, рулёжных дорожек, строительство вспомогательных зданий вложено 19 с половиной миллионов долларов – финансировал проект Банк развития.

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Аэродром под Оршей
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