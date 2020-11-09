На «Гродно Азоте» из-за проблем в технологическом процессе остановился цех

Происшествия
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В ОАО «Гродно Азот» произошли проблемы в технологическом процессе. Из-за этого остановилась работа цеха аммиак-4.

«В понедельник, 9 ноября, в 05:30 из-за проблем в технологическом процессе отделения очистки конвертированного газа произошла остановка компрессора синтез-газа в цехе аммиак-4 со сбросом азотно-водородной смеси на факел», – сообщили в пресс-службе.

Сейчас ведутся работы по налаживанию технологического процесса и запуска цеха.

«Угрозы городу, экологии, жителям и работникам предприятия нет», – добавили в пресс-службе.

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