В Полоцке 8-летний мальчик упал в колодец и погиб

Следователи в Полоцке устанавливают обстоятельства гибели 8-летнего мальчика, которого нашли в ливневом колодце, сообщили в Следственном комитете.

Житель Полоцка обратился в милицию с заявлением о пропаже своего сына вечером 8 ноября. Правоохранители нашли тело ребенка в колодце неподалеку от дома. По предварительной информации, колодец был частично накрыт досками.

Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти мальчика.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.428 (служебная халатность) УК Беларуси.