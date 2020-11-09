Мошенник из Орши украл в магазине шубу почти за Br4 тыс.

Витебская область
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Оршанец украл в магазине норковую шубу почти за Br4 тыс., сообщил официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за грабежи и кражи мужчина собирался к даме на день рождения. Денег на подарок у него не было, поэтому он решился на кражу. Днем 8 ноября, находясь в магазине «Марко», злоумышленник присмотрел на стенде шубку. Улучив подходящий момент, он сорвал с нее магнитную ленту, вещь спрятал под куртку, а затем, побродив немного по магазину, вышел вместе с другими покупателями. Примечательно, что на сработавший при выходе звуковой сигнал системы безопасности продавщицы не обратили внимания, посчитав его за неисправность. Однако на этом везение 26-летнего оршанца закончилось.

Спустя полчаса одна из продавщиц обнаружила на полу магнитную ленту, сотрудники магазина выявили пропажу и обратились в милицию. По горячим следам похититель был задержан вместе с красивым пакетом, в котором находился уже готовый к вручению подарок.

За кражу возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 УК.

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