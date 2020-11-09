Марш народовластия: Более 500 задержанных

Очередная протестная акция называлась Марш народовластия. В Минске ее участники пытались собраться возле городской ратуши — символа магдебургского права и народного самоуправления, но им это не удалось.

Концентрация силовиков сегодня была особенно высокой — есть информация, что их свезли в столицу из других городов. Любые попытки протестующих собраться в разных точках города пресекались. Тем не менее демонстрантам удалось как минимум дважды сформировать колонну по несколько тысяч человек и выйти на проезжую часть — возле стелы «Минск — город-герой» и на улице Богдановича. Однако в обоих случаях протестующих разогнали. Проспекты и улицы, по которым шли демонстранты, а также ближайшие дворы были оцеплены силовиками, задержания происходил в разных местах города.

В числе задержанных сотрудников СМИ — журналистка Елена Шабуня.

Точечные произвольные задержания продолжились в Минске и после того, как центр города был зачищен от демонстрантов. По информации очевидцев, силовики гонялись за людьми не только по улицам, но и в торговых центрах — у посетителей проверяли сумки на наличие бело-красно-белых флагов.

На улице Мельникайте произошло ЧП, подробности которого пока неизвестны. Читатель портала tut.by прислал в редакцию видео, где мужчина лежит на земле в окружении силовиков. Читатель сообщил, что перед этим были слышны выстрелы. Мужчину положили на носилки и увезли на машине скорой помощи.

Сегодняшняя воскресная акция стала тринадцатой по счету после президентских выборов 9 августа. Сторонники перемен по всей Беларуси продолжают требовать отставки Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиения мирных демонстрантов и пытки над ними.