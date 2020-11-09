Всемирная ядерная ассоциация оценила запуск БелАЭС

Ввод в эксплуатацию Белорусской атомной электростанции – это важный вклад в мировую ядерную промышленность. Такую оценку запуску АЭС под Островцом даёт Всемирная ядерная ассоциация.

Авторитетная организация, которая объединяет атомщиков со всего мира, отметила запуск станции как позитивный момент. Причём не только для страны и региона, но и всей планеты. Вслед за Беларусью новые атомные электростанции вскоре появятся в Бангладеш и Турции. А в Египте и Узбекистане АЭС в стадии проектирования. Там в качестве примера безопасности и эффективности изучают именно белорусский проект.

Сама Бильбао-и-Леон, генеральный директор Всемирной ядерной ассоциации: «Для сохранения устойчивой и низкоуглеродной энергетики нам необходимо как можно быстрее увеличить количество новых ядерных мощностей, построенных и подключенных к глобальной сети. Ввод АЭС в Беларуси – жизненно важный вклад в достижение этой цели».

Белорусская АЭС вышла на мощность в 400 Мегаватт. Реактор первого энергоблока работает пока на 40%, и электроэнергия поступает во все регионы страны. Участие в запуске станции накануне принял Президент, который отметил историческую часть момента для Беларуси, пишет ОНТ.

Новая станция позволит обеспечить собственную энергетическую независимость, укрепит экономику, благодаря ей создано более двух с половиной тысяч рабочих мест, а город энергетиков Островец вырос втрое. Всего в мире сейчас 31 страна получает энергию с помощью 192 атомных электростанций.