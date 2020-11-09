В Брестской и Витебской областей спасли шесть человек

Витебская область
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В лесных массивах Брестской и Витебской областей спасли шесть человек. Все – потерявшиеся грибники.

По оперативным данным, с 6.00 7 ноября до 6.00 8 ноября поступило 5 сообщений о пропавших гражданах в лесах на территории 5 районов Брестской и Витебской областей. Спасены шесть человек, из них четыре — работниками МЧС.

Сезон «тихой охоты» еще не закончен, но впереди холода. Поэтому в МЧС предупреждают: сейчас особенно вечерние походы за грибами могут обернуться трагедией.

Как показывает практика, основная причина таких потерь – излишняя самоуверенность людей. В белорусских лесах заблудиться можно даже в трех соснах. Особенно, если человек в возрасте. Об этом нужно помнить, взвешивая свои силы.

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