Бывший старейшина деревни Ставры выиграл суд у местного райисполкома

Суд вынес решение в пользу фермера и деревенского активиста Игоря Гришанова. 30 октября состоялся очередной суд по земельному спору и Гришанов смог предоставить документы и свидетелей, которые подтвердили, что почти 10 лет назад земля была выделена фермерскому хозяйству на вполне законных основаниях, пишет orsha.eu.
Напомним, что Игорь Гришанов как избранный (но до сих пор не признанный сельским исполкомом) старейшина деревни Ставры ранее вступился за односельчанина у которого возник спор с властями за землю. Но на второй день после того как Гришанов съездил в исполком в поддержку односельчанина, комиссия по земле пришла и к нему самому. Чиновники составили протокол о том, что будто Гришанов, как владелец фермерского хозяйства, самовольно захватил часть земли у КХП и возвел на ней забор, выкашивал траву, посадил деревья и т.д. Короче, вёл хозяйственную деятельность на чужой земле. По такому обвинению Гришанов должен был выплатить не малый штраф и лишиться почти половины своей земли.