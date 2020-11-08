Бывший старейшина деревни Ставры выиграл суд у местного райисполкома

Суд вынес решение в пользу фермера и деревенского активиста Игоря Гришанова. 30 октября состоялся очередной суд по земельному спору и Гришанов смог предоставить документы и свидетелей, которые подтвердили, что почти 10 лет назад земля была выделена фермерскому хозяйству на вполне законных основаниях, пишет orsha.eu.