Умер витебский художник Олег Крошкин

Фото: belnaviny.by
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Стало известно о смерти известного белорусского художника Олега Владимировича Крошкина. Он ушел из жизни накануне, 7 ноября 2020 года, на 71-ом году жизни после продолжительной болезни, пишут belnaviny.by.

«Белорусский союз художников искренне разделяет горе, постигшее семью художника и все наше творческое сообщество, и приносит глубочайшие соболезнования родным, друзьям и близким творца», — говорится в сообщении на странице в Facebook Белорусского союза художников.

Несмотря на то, что выставки Крошкина сопровождались бурными спорами, его работы не оставляли человека равнодушным. Его творчеству присущи хулиганство и брутальность, а фоном для его полотен иногда становились даже вырезки из газет, журналов, обрывки ткани. Произведения художника хранятся в отечественных и зарубежных коллекциях различных музеев, а также в частных коллекциях ценителей искусства из Беларуси, Польши, Германии и России.

Редакция «Витебского Курьера» выражает соболезнования родственникам, друзьям и коллегам Олега Владимировича Крошкина.

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