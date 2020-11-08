В Витебске задержана журналистка Елена Шабуня

Фото: ТАСС
Беларусь
Опубликовано

В Витебске задержана журналистка Елена Шабуня, сообщает «Белсат».Журналистка, сотрудничающая с телеканалом, была задержана вместе с Татьяной Северинец. Они шли по улице Ленина. Силовики в форме преградили женщинам дорогу, посадили в машину и увезли.

Число задержанных в ходе воскресной акции сторонников перемен в Минске, Витебске, Гомеле, Ляховичах  превысило 400 человек, сообщают правозащитники. Фамилии и имена задержанных публикует spring96.org.

Как сообщает tut.by, в Минске сегодня были задержаны известные белорусские спортсмены — серебряный призер Олимпийских игр 2008 года в десятиборье Андрей Кравченко и многократный чемпион Беларуси по кикбоксингу и тайскому боксу Иван Ганин. Люди в черном просто достали спортсменов из машин на стоянке недалеко от Национальной школы красоты.

Больше чем за два часа до начала акции в Минске отключили мобильный интернет. Также закрыты девять станций метро, в том числе все станции третьей линии, которая была запущена 7 ноября.

Сегодня в Минске и других городах Беларуси проходит очередная акция сторонников перемен — Марш народовластия. Это уже тринадцатый марш после президентских выборов 9 августа. Сторонники перемен продолжают требовать отставки Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиения мирных демонстрантов и пытки над ними.

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook , Telegram, Instagram, Vkontkte

Икона «Всех скорбящих радость»: как правильно молиться и что просить у Богородицы

Смертельная авария произошла в Витебске

Витебск задержания Марш народовластия.
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Умер витебский художник Олег Крошкин
Стало известно о смерти известного белорусского художника
0171
В Минске закрыли 9 станций метро
В целях обеспечения безопасности граждан в белорусской
0191
Лукашенко о новой Конституции: примем без ломки и катастроф
Новую Конституцию Беларуси страна примет без ломки
0188
Лукашенко хочет создать в Беларуси дочернее предприятие «Росатома»
Президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил с гендиректором «
0176
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)