В Минске закрыли 9 станций метро

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В целях обеспечения безопасности граждан в белорусской столице, где в воскресенье ожидается несанкционированная акция протеста, начали закрываться станции метро.

» В 11.10, в целях обеспечения безопасности пассажиров, на вход и выход закрыты все станции третьей линии, станции Октябрьская, Купаловская, Площадь Победы, Немига, Фрунзенская. Поезда следуют без остановки на данных станциях», — говорится в сообщении Минского метрополитена в официальном телеграм-канале.

«На станции Площадь Ленина закрыт вестибюль 2 (вход со стороны Площади Независимости), поезда на данной станции останавливаются. Метрополитен приносит извинения за временные неудобства», — обращает внимание предприятие.

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