В Витебске задержали мужчину за насилие над сотрудником внутренних дел.

Фото: СК
Происшествия
Опубликовано

В Витебске 33-летнему мужчине предъявлено обвинение за «насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности». Его заключили под стражу, передает УСК по Витебской области Оксана Лазько. Будет суд.

Витебский городской отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела о насилии в отношении сотрудника органов внутренних дел. По данным следствия, днем 6 сентября мужчина, который принимал участие в акции протеста, проходившей на улице Правды в Витебске, дважды ударил сотрудника МВД. В СК отметили, что «сотрудник правоохранительных органов пресекал противоправные действия одной из участниц массового мероприятия и задерживал ее, за что и получил удары, один из которых пришелся в голову». Спустя некоторое время мужчину задержали.

Следователи допросили обвиняемого, потерпевшего и свидетелей, провели очную ставку. Видеозапись, на которой зафиксированы обстоятельства совершения преступления, осмотрена и приобщена к материалам уголовного дела.

По результатам расследования уголовного дела, мужчине, который ударил силовика, предъявлено обвинение по статье 364 (насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности, принуждения к изменению характера этой деятельности, из мести за выполнение служебной деятельности) Уголовного кодекса Беларуси. Его заключили под стражу. Материалы этого дела переданы прокурору для направления в суд.

 

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook , Telegram, Instagram, Vkontkte

Икона «Всех скорбящих радость»: как правильно молиться и что просить у Богородицы

Смертельная авария произошла в Витебске

беларусь витебщина
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
В Витебске задержали бывшего военного с флагами «Правого сектора»
Странное задержание произошло в Витебске 5 ноября
089
В Витебске мужчина нашел банковскую карту и рассчитался ей в магазине
В Витебске разыскивается мужчина, который 27 августа
0122
Брат и сестра мошенническим путем завладели деньгами и имуществом на сумму более 105 тысяч рублей
УСК по Витебской области завершено расследование уголовного
0214
В Поставском районе произошло лобовое столкновение
Сегодня в районе 8 часов утра на 84 км автодороги Браслав-Поставы-Мядель
0184
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)