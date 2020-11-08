В Витебске мужчина нашел банковскую карту и рассчитался ей в магазине

В Витебске разыскивается мужчина, который 27 августа этого года завладел забытой женщиной в магазине банковской карточкой. В тот же день подозреваемый рассчитался ей за покупки в одном магазине и попытался ею рассчитаться в другом, однако не смог довести свой преступный умысел до конца, так как карточку потерпевшая заблокировала, передает УСК по Витебской области.

Следователи обращаются с просьбой к гражданам, которым известна личность мужчины, изображенном на фото, позвонить по телефонам: 8 (0212) 46-21-97, 8 (033) 399-80-44 (круглосуточно).