Около 500 белорусских студентов заинтересовались стипендиями Вильнюсского университета

Большое количество белорусских студентов заинтересовано возможностью обучения в Вильнюсском университете по стипендиальным программам. Сайт вуза сообщает, что заинтересовались около 500 человек.

Из этого числа около 90 студентов уже зачислены в университет в срочном порядке из-за политической ситуации в нашей стране. На данный момент в Вильнюсском университете обучается около 150 граждан Беларуси.

Из 500 человек, которые были заинтересованы обучаться в Вильнюсском университете, профессорско-преподавательский состав университета отобрал 72 человека для обучения в бакалавриате, у 56 подписан договор с вузом и 34 студента уже учатся в магистратуре, пишет kp.by.

В октябре представители Вильнюсского университета сделали заявление, что поддержат студентов из Беларуси специальными стипендиями. Право учиться бесплатно дает им специальная программа ВКЛ (Великое княжество Литовское). Талантливые студенты получают стипендию в размере €200 евро в месяц.

Напомним, что Лукашенко на заседании силового блока в категоричной форме потребовал применять политические репрессии в отношении студентов и преподавателей, которые принимали участие в акциях протеста. Он повелел отчислять таких студентов, отправлять их в армию или на улицу. Такие же меры наказания будут распространяться на преподавателей вузов, которые «гадко себя ведут«. По информации на 3 ноября, из вузов было отчислено уже 138 человек.