Лукашенко поручил раздать людям пустующие участки «за копейки»

Недвижимость
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7 ноября Александр Лукашенко принял участие в запуске Белорусской АЭС. Формально первую электроэнергию атомная станция в Островце начала выдавать 3 ноября. Сегодня мощность энергоустановки подняли до 400 МВт. По традиции, Александр Лукашенко выступил перед трудовым коллективом и сделал ряд заявлений. В частности он высказался о выборах в США и новой конституции. А еще сделал поручение:

— У нас море хороших хуторов, деревенек. И в этих деревеньках много пустующих усадеб. Надо эти пустующие усадьбы, неухоженные участки, а их тысячи гектаров по стране, раздать людям за копейки. Чтобы заплатили, но немного. Чтобы в деревне кто-то дачу построил, кто-то для детей, для стариков, — заявил Лукашенко.

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