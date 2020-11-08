Лукашенко хочет создать в Беларуси дочернее предприятие «Росатома»

Президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил с гендиректором «Росатома» Алексеем Лихачевым создание в республике дочернего предприятия корпорации. Также речь шла о возможном строительстве дополнительных реакторов на БелАЭС.

Диалог о перспективах сотрудничества в ядерной энергетике состоялся в ходе церемонии в Островце, где прошло подключение первого энергоблока БелАЭС к объединенной энергосистеме страны, пишет sputnik.by.

«Глава государства предложил создать в Беларуси дочернее предприятие российской госкорпорации. Коснулись и возможного строительства дополнительных реакторов на БелАЭС», — говорится в сообщении.

Также Лукашенко обсудил с Лихачевым возможности запуска энергоемких производств и совместное строительство атомных станций в других странах.