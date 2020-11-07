В Поставах горел дом: хозяина спасли, а гость погиб

6 ноября в 12-32 спасателям поступило сообщение о пожаре дома по улице Красноармейской в городе Поставы. Прибыв к месту, наблюдалось сильное задымление из окна жилого дома. На момент возникновения пожара внутри находился ее хозяин, 1973 года рождения, сообщает Витебское областное управление МЧС.

Проникнув внутрь квартиры, через незапертую дверь спасатели на кровати обнаружили собственника жилища, после чего вынесли его на свежий воздух. После осмотра бригадой медиков мужчина с отравлением продуктами горения был госпитализирован в больницу. В ходе разведки работники МЧС на полу обнаружили труп мужчины, личность которого устанавливается.

Пожар локализовали спасатели, огнем в комнате повреждены постельные принадлежности, имущество, закопчен потолок.

По данному факту проводится проверка, причина пожара устанавливается. Рассматривается версия – неосторожное обращение с огнем хозяином квартиры.