Брат и сестра мошенническим путем завладели деньгами и имуществом на сумму более 105 тысяч рублей

УСК по Витебской области завершено расследование уголовного дела о мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере, сообщает сообщает УСК по Витебской области.

По данным следствия, с мая 2011 года по сентябрь 2018 года 38-летний гражданин Российской Федерации, находясь на территории Беларуси и России, под различными предлогами (развитие бизнеса, необходимость выполнения строительных работ, приобретение имущества, приобретение квартиры, приобретения автомобиля) брал в долг у граждан деньги. Мужчина заранее не намеревался возвращать долги и выполнять принятые на себя обязательства и после получения денег от потерпевших он распоряжался ими по своему усмотрению.

Также в ходе следствия установлено, что обвиняемый вместе со своей сестрой в 2016 году организовали совместный бизнес. Женщина зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя, после чего они разместили в интернете рекламу, предлагая в короткие сроки и по ценам ниже рыночных, изготовить дома и бани из бруса. Клиенты из различных регионов страны обращались к «бизнесменам», заключали договор на строительство и передавали деньги в качестве предоплаты. Завладев деньгами клиентов, брат и сестра свои обязательства не выполняли, деньги не возвращали, изначально ссылались на форс-мажорные обстоятельства, проблемы с лесом, лесопилкой, а затем и вовсе переставали выходить на связь.

Помимо этого следователи установили, что в вышеуказанный период обвиняемые уговорили своих знакомых оформить на свои паспорта приобретение трех мобильных телефонов с рассрочкой платежа в салонах сотовой связи. Они обещали в дальнейшем самостоятельно и в полном объеме выплатить рассрочку, однако этого не сделали, а телефоны продали.

В ходе расследования уголовного дела установлено 15 эпизодов мошеннических действий, сумма ущерба по которым составила более 105 тысяч рублей.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 2, 3 и 4 ст. 209 (мошенничество) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело в отношении его сестры — 27-летней россиянки — выделено в отдельное производство, она объявлена в розыск.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.