Брат и сестра мошенническим путем завладели деньгами и имуществом на сумму более 105 тысяч рублей

Фото: УСК по Витебской области.
Витебская область
Опубликовано

УСК по Витебской области завершено расследование уголовного дела о мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере, сообщает сообщает УСК по Витебской области.

По данным следствия, с мая 2011 года по сентябрь 2018 года 38-летний гражданин Российской Федерации, находясь на территории Беларуси и России, под различными предлогами (развитие бизнеса, необходимость выполнения строительных работ, приобретение имущества, приобретение квартиры, приобретения автомобиля) брал в долг у граждан деньги. Мужчина заранее не намеревался возвращать долги и выполнять принятые на себя обязательства и после получения денег от потерпевших он распоряжался ими по своему усмотрению.

Также в ходе следствия установлено, что обвиняемый вместе со своей сестрой в 2016 году организовали совместный бизнес. Женщина зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя, после чего они разместили в интернете рекламу, предлагая в короткие сроки и по ценам ниже рыночных, изготовить дома и бани из бруса. Клиенты из различных регионов страны обращались к «бизнесменам», заключали договор на строительство и передавали деньги в качестве предоплаты. Завладев деньгами клиентов, брат и сестра свои обязательства не выполняли, деньги не возвращали, изначально ссылались на форс-мажорные обстоятельства, проблемы с лесом, лесопилкой, а затем и вовсе переставали выходить на связь.

Помимо этого следователи установили, что в вышеуказанный период обвиняемые уговорили своих знакомых оформить на свои паспорта приобретение трех мобильных телефонов с рассрочкой платежа в салонах сотовой связи. Они обещали в дальнейшем самостоятельно и в полном объеме выплатить рассрочку, однако этого не сделали, а телефоны продали.

В ходе расследования уголовного дела установлено 15 эпизодов мошеннических действий, сумма ущерба по которым составила более 105 тысяч рублей.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 2, 3 и 4 ст. 209 (мошенничество) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело в отношении его сестры — 27-летней россиянки — выделено в отдельное производство, она объявлена в розыск.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook , Telegram, Instagram, Vkontkte

Икона «Всех скорбящих радость»: как правильно молиться и что просить у Богородицы

Смертельная авария произошла в Витебске

деньги мошенничество
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
В Поставах горел дом: хозяина спасли, а гость погиб
6 ноября в 12-32 спасателям поступило сообщение о пожаре
0130
В Поставском районе произошло лобовое столкновение
Сегодня в районе 8 часов утра на 84 км автодороги Браслав-Поставы-Мядель
0145
Головченко запустил производство холоднокатаного листа на заводе в Миорах
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко принял участие
0160
Владимир Андрейченко провёл личный прием граждан в Ушачах
Личный прием граждан и представителей юридических лиц
0174
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)