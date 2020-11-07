Лукашенко назвал выборы в США издевательством над демократией

Фото: ОНТ
Президент
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 Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал прошедшие на этой неделе выборы главы государства в США и спрогнозировал, как на их результат отреагируют в других западных странах.

«Вы посмотрите, что творится с этими выборами в США. Это же позорище, издевательство над этой демократией». Такое заявление Лукашенко сделал при посещении БелАЭС в Гродненской области, его цитирует Sputnik Беларусь.

Выборы президента США исторически проходят по двухступенчатой системе. Сначала избиратели каждого штата голосуют за кандидатов в президенты. Победивший кандидат получает всех выборщиков от данного штата. Число выборщиков равно числу округов конгресса в штате. Всего выборщиков 538 по числу членов конгресса. Именно выборщики и избирают затем президента. Для победы необходимо набрать 270 голосов. Сейчас результаты голосования в ряде штатов пока не известны. По данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден.

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