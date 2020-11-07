Головченко запустил производство холоднокатаного листа на заводе в Миорах

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко
Витебская область
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Премьер-министр Беларуси Роман Головченко принял участие в запуске производства холоднокатаного листа на Миорском металлопрокатном заводе. Об этом информирует БелТА.

Премьер подчеркнул, что на предприятии задействуют технологии, которых в стране до этого не было.

«Значимо, что сегодня мы с собственником запустили производство холоднокатаного листа. Все технологические процессы на предприятии запущены. Завод энергоемкий, такие производства нужно развивать во всех регионах, ведь в стране начала работать атомная станция»,  – заявил он..

Роман Головченко отметил, что завод в Миорах является позитивным примером взаимодействия частного сектора и государства.

Глава правительства ознакомился с этапами реализации инвестпроекта. Премьеру рассказали о рынках сбыта продукции и стратегии развития завода.

В завод вложены инвестиции из Беларуси, России и ЕС – более 360 млн евро. Предприятие должно заработать на всю мощь в декабре.

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завод в Миорах производство холоднокатаного листа Роман Головченко
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