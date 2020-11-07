В Поставском районе произошло лобовое столкновение

Фото: ГАИ Витебской области
ДТП
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Сегодня в районе 8 часов утра на 84 км автодороги Браслав-Поставы-Мядель,
58-летний водитель «Volkswagen Touran» при обгоне впереди движущегося транспортного средства, выехал на полосу встречного движения. В результате чего совершил лобовое столкновение с автомобилем «Opel Astra», водитель которого получил телесные повреждения.

До начала обгона водитель должен убедиться в том, что полоса движения, на которую он намерен выехать, свободна и своими действиями он не создаст угрозу безопасности дорожного движения, не заставит участников дорожного движения изменить направление и снизить скорость движения.

Госавтоинспекция ищет очевидцев происшествия и просит тех, кто имеет какую-либо информацию, фото либо видео, обращаться в ГАИ или звонить по телефонам 8 (0212) 58-44-44, 8 (029) 721-44-44 (МТС), 8 (029) 621-44-44 (А1).

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дтп Поставский район
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