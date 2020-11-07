Лукашенко о запуске БелАЭС — это исторический момент

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Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал запуск Белорусской атомной электростанции историческим событием в жизни страны.

«Все так буднично, как будто метро построили. Исторический момент — страна становится ядерной державой», — подчеркнул Лукашенко.

Президент сегодня принимает участие церемонии подключения первого энергоблока БелАЭС к объединенной энергосистеме страны.

Помимо белорусских официальных лиц, среди участников мероприятия — государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев и посол Российской Федерации в Беларуси Дмитрий Мезенцев.

Планируется, что Лукашенко ознакомится с объектами БелАЭС, в том числе посетит здание управления первого энергоблока, где, как ожидается, даст разрешение на подъем электрической мощности энергоблока (до 400 МВт) в соответствии с этапной программой, пишет агенство «Интерфакс-Запад».

Кроме того, президент планирует присутствовать на митинге с участием представителей трудового коллектива и строителей Белорусской АЭС.

Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту «ВВЭР-1200». Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE.

Физпуск первого энергоблока станции состоялся 20 августа, его ввод в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2021 года. Ввод в эксплуатацию второго блока ожидается в 2022 году.

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