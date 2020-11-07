Канада вслед за ЕС вводит санкции против Беларуси

Беларусь
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Канада вслед за Европейским Союзом ввела санкции против 13 чиновников из Беларуси, говорится в заявлении, распространенном канадским МИД.

«В координации с Европейским союзом Канада сегодня вводит дополнительные санкции в отношении 13 чиновников Беларуси. Канада и ЕС разделяют серьезные опасения по поводу нынешней ситуации в Беларуси», — отмечается в нем.

В заявлении министра иностранных дел Канады Франсуа-Филиппа Шампаня подчеркивается, что «те, кто несет ответственность за репрессии в отношении граждан Беларуси, столкнутся с усиливающимся давлением благодаря адресным санкциям».

«Несмотря на призывы международного сообщества к Александру Лукашенко положить конец насилию в Беларуси, его режим продолжает агрессию… Канада будет продолжать оказывать последовательную поддержку белорусскому народу в борьбе за мир», — добавил он.

В заявлении не указано, против кого именно вводятся эти дополнительные санкции.

В конце сентября Канада вместе с Великобританией ввела санкции в отношении 11 белорусских официальных лиц, в частности, в отношении президента страны Александра Лукашенко, которого ЕС, США считают незаконно избранным, и его сына Виктора.

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