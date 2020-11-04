Для пациентов с ОРИ и COVID-19 перепрофилируют больницы Витебска. Как обезопасить себя в неблагоприятный период?

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Витебск
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Сезонная заболеваемость острыми респираторными инфекциями и гриппом, как сообщили в главном управлении по здравоохранению облисполкома, характеризуется средней интенсивностью, прослеживается тенденция к ее дальнейшему росту.

Стационарное лечение пациентов с острыми респираторными инфекциями, в том числе COVID-19, проводится в ряде учреждений Витебска: в областной инфекционной больнице, а также в перепрофилированных для этой цели городской клинической больнице скорой медицинской помощи, городской центральной клинической больнице, больнице № 1, нефрологическом корпусе областной больницы, кожном отделении областного центра дерматовенерологии и косметологии, областном центре медицинской реабилитации для инвалидов. Во всех центральных райбольницах области предусмотрены койки для оказания помощи пациентам с пневмониями и коронавирусной инфекцией. В зависимости от складывающей эпидситуации там оперативно принимают решения по увеличению их числа либо обратному перепрофилированию, подчеркнули в облздравуправлении, пишут «Витьбичи».

Сейчас очень важно обезопасить себя от вирусных инфекций, поскольку в сезон высок риск заразиться одновременно несколькими их видами. Пока нельзя защититься от COVID-19 с помощью вакцины, но у каждого есть возможность не заболеть гриппом в предстоящем сезоне, сделав профилактическую прививку. На 4 ноября на Витебщине привито уже более 400 тысяч человек.

Медики настойчиво рекомендуют жителям региона выполнять основные правила, которые помогут снизить риск инфицирования: соблюдать дистанцию, стараться не ходить в многолюдные места, мыть руки, не трогать лицо, вовремя обращаться к врачам – в целом быть внимательным к своему здоровью.

По информации Министерства здравоохранения на 4 ноября, в Беларуси выздоровели и выписаны 88701 пациентов (плюс 716 за последние сутки), у которых подтвержден диагноз COVID-19. Зарегистрировано 102313 человек с положительным тестом на коронавирусную инфекцию, в том числе 984 новых инфицированных. Всего проведено 2573132 теста (плюс 25274). За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 995 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией, из них три за последние сутки.

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