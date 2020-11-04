На Витебской таможне рассказали о льготах на ввоз транспортных средств

В настоящее время для определенной категории физических лиц, постоянно проживающих на территории Республики Беларусь, законодательно предоставлено право на возмещение 50 процентов пошлин, налогов, подлежащих уплате при ввозе ими на территорию Республики Беларусь транспортных средств для личного пользования. Такое право было предоставлено в связи с вступлением с 13 апреля 2019 года в силу Указа Президента Республики Беларусь № 140 «О возмещении таможенных пошлин, налогов», пишут «Витьбичи».

Изначально правом на такое Возмещение, в соответствии с положениями указа, могли воспользоваться инвалиды I или II группы, а также родители (усыновители, удочерители) в многодетных семьях.

С 5 июня 2020 года, то есть с момента действия Указа Президента Республики Беларусь от 2 июня 2020 года № 188 «Об изменении Указа Президента Республики Беларусь», круг лиц, имеющих право на возмещение, расширился и на сегодняшний день включает в себя также категории родителей (усыновителей, удочерителей) детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, а также опекунов (попечителей) детей-инвалидов в возрасте до 18 лет.

Согласно положениям указа, условием возмещения является представление в таможенный орган документов, подтверждающих на день выпуска транспортного средства в свободное обращение: статус родителя (усыновителя, удочерителя) ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, – удостоверения инвалида и свидетельства о рождении ребенка (копии решения (выписки из решения) суда об усыновлении (удочерении) – для усыновителя (удочерителя), не указанного в качестве родителя в свидетельстве о рождении ребенка); статус опекуна (попечителя) ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет – удостоверения инвалида и удостоверения на право представления интересов подопечного.

В соответствии с требованиями указа, возмещение производится из республиканского бюджета однократно в течение года. Право на возмещение может быть реализовано лицом, на которое распространяются нормы указа, как непосредственно при декларировании таможенному органу ввезенного транспортного средства, так и в течение года с момента выпуска транспортного средства в свободное обращение.

Если физическое лицо не воспользовалось своим правом на возмещение при декларировании в таможенном органе транспортного средства, то в течение года с момента выпуска транспортного средства в свободное обращение, такое лицо может реализовать его, обратившись в таможню, в регионе деятельности которой осуществлялось декларирование, за возмещением, и предоставив при этом необходимые документы.

При этом перечисленные в указе документы: должны быть представлены таможенному органу в виде оригинала либо нотариально удостоверенной копии; должны действовать и быть действительными при декларировании транспортного средства в свободное обращение.

Истечение срока действия перечисленных в Указе документов на момент декларирования транспортного средства в свободное обращение является основанием для отказа таможенного органа в выпуске транспортного средства с возмещением сумм таможенных платежей.