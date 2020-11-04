В Браславском районе женщина отравилась жидкостью из бутылки из-под уксуса и умерла

Происшествия
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Женщина в Браславском районе отравилась жидкостью из бутылки из-под уксуса, сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько, передает БелТА.00

По предварительным данным, 2 ноября 50-летняя жительница района выпила жидкость из бутылки из-под уксусной кислоты и почувствовала недомогание. Сожитель женщины оказал ей первую помощь и предложил вызвать медиков, но она отказалась. На следующий день мужчина обнаружил ее мертвой.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, изъяла бутылку из-под уксусной кислоты, опросила родственников погибшей и соседей, назначила судебно-медицинскую и химическую экспертизу. Проводится проверка.

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