В Браславском районе женщина отравилась жидкостью из бутылки из-под уксуса и умерла

Женщина в Браславском районе отравилась жидкостью из бутылки из-под уксуса, сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько, передает БелТА.00

По предварительным данным, 2 ноября 50-летняя жительница района выпила жидкость из бутылки из-под уксусной кислоты и почувствовала недомогание. Сожитель женщины оказал ей первую помощь и предложил вызвать медиков, но она отказалась. На следующий день мужчина обнаружил ее мертвой.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, изъяла бутылку из-под уксусной кислоты, опросила родственников погибшей и соседей, назначила судебно-медицинскую и химическую экспертизу. Проводится проверка.