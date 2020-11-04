Караев заявил о стабилизации ситуации в Гродненской области

Помощник президента по Гродненской области Юрий Караев заявил о стабилизации ситуации в регионе.

«Сейчас в Гродненской области обстановка стабилизировалась. Сильно на фоне других областей регион не выделяется», — отметил он.

Караев также подчеркнул, что очень важно напомнить протестующим о последствиях их действий:

«При этом важно объяснить про неотвратимость наказания тем, кто переходит определенную черту».

29 октября Юрий Караев был назначен помощником президента по Гродненской области. Сегодня, 4 ноября, состоялось его представление сотрудникам Гродненского облисполкома.

Напомним, что перед новыми помощниками в регионах Лукашенко поставил задачу по участию в вопросах обеспечения общественной безопасности. Особое внимание он обратил на Гродненскую область.