ОАО «Труд-Витебск» в месяц выпускает около 10 тыс. защитных костюмов для медиков

ОАО «Труд-Витебск» продолжает выпускать защитные комбинезоны для медицинских работников. Компания специализируется на производстве медицинской одежды. Весной на «Труд-Витебске» впервые начали шить комплекты одноразовых защитных комбинезонов. Материал для них берут в Светлогорске, передает БелТА.

«Сейчас в среднем в месяц выпускаем около 10 тыс. защитных комбинезонов. При необходимости готовы переориентировать свое производство на пошив больших объемов этого товара», — отметили на предприятии.

Готовая продукция поставляется на «Медтехнику» в Витебске. Оттуда специалисты распределяют товар по учреждениям здравоохранения. В пошив необходимых средств индивидуальной защиты для медиков включены и другие предприятия региона.