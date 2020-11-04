В Орше при пожаре подвала едва не погиб мужчина

Вечером 3 ноября в Орше горел подвал пятиэтажного жилого дома по улице Текстильщиков.

Прибывшие на место происшествия спасатели вынесли из задымленного помещения 48-летнего мужчину, который лежал на матрасе на полу. Выяснилось, что он самовольно проник в подвальное помещение через оконный проем, так как доступ в подвальное помещение был ограничен. Мужчина не пострадал.

В результате пожара в помещении были закопчены стены и уничтожены постельные принадлежности. По предварительной версии, причиной ЧП стало неосторожное курение.