В Орше при пожаре подвала едва не погиб мужчина

Витебская область
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Вечером 3 ноября в Орше горел подвал пятиэтажного жилого дома по улице Текстильщиков.

Прибывшие на место происшествия спасатели вынесли из задымленного помещения 48-летнего мужчину, который лежал на матрасе на полу. Выяснилось, что он самовольно проник в подвальное помещение через оконный проем, так как доступ в подвальное помещение был ограничен. Мужчина не пострадал.

В результате пожара в помещении были закопчены стены и уничтожены постельные принадлежности. По предварительной версии, причиной ЧП стало неосторожное курение.

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