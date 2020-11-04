В Толочине задержали компанию подростков, подозреваемую в нескольких кражах из магазинов

В Толочине задержана группа подростков, которая подозревается в нескольких кражах из магазинов, сообщили в УВД Витебского облисполкома.

При попытке отжать дверь в одном из пригородных магазинов сработала сигнализация. Во время поиска подозреваемых правоохранители повстречали компанию молодых людей. Участковый узнал приезжих парней, которых видел в городе накануне. Подозреваемых задержали, пишут «Витебские Вести».

Вскоре выяснилось, что молодые люди причастны к недавней попытке взлома магазина. Кроме того, стало известно, что накануне они обворовали ещё один торговый объект. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как парни в масках и перчатках при помощи металлических прутов взломали дверь и проникли в помещение. Оттуда компания вынесла 700 рублей выручки и две бутылки спиртного коктейля.

Подозреваемые, среди которых 18-летний ранее судимый молодой человек и два его 15-летних напарника, задержаны, возбуждено уголовное дело.