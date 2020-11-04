Нацбанк Беларуси разрешил компаниям полноценные расчеты электронными деньгами с 1 января

Национальный банк Беларуси разрешил белорусским предприятиям с 1 января 2021 года проводить расчеты электронными деньгами в рамках хозяйственной деятельности. Соответствующее решение утверждено постановлением правления НББ №238.

«C 1 января 2021 года для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей снимаются ограничения по целям расходования электронных денег, эмитируемых белорусскими банками. Субъекты хозяйствования смогут их использовать в рамках своей хозяйственной деятельности на цели, не запрещенные законодательством», — говорится в сообщении НББ.

В настоящее время расчёты электронными деньгами между юридическими лицами не допускаются. Белорусские компании могут принимать электронные деньги и фактически только «обналичивать» их или использовать по узкой сфере (в частности, для оплаты командировочных, налогов и иных сборов в бюджет).

Кроме того, с 1 января 2021 года белорусские банки смогут оказывать компаниям услуги межсистемного обмена электронных денег, а также обмена электронных денег, номинированных в разных валютах и эмитированных в рамках одной системы расчетов с использованием электронных денег при условии заключения соответствующих договоров между банками и эмитентами электронных денег, пишет агенство «Интерфакс-Запад».

В настоящее время законодательством не предусмотрена взаимная конвертация электронных денег. Эмитент не может поменять свои электронные деньги на деньги другой системы (физлица могут делать это только через частных операторов).

При этом после официального опубликования постановления № 328 исключается норма, устанавливающая конкретный срок погашения электронных денег, поступивших в электронные кошельки компаний. Срок направления электронных денег на погашение будет регулироваться договором между белорусским банком-эмитентом и корпоративным клиентом. Сохраняется норма, устанавливающая конкретный срок направления на погашение электронных денег, эмитированных нерезидентом и поступивших в электронный кошелек.

НББ отмечает, что в рамках мер по девалютизации экономики в правила осуществления операций с электронными деньгами внесено требование о проведении расчетов между резидентами Беларуси только в белорусских рублях при эмиссии, распространении и погашении электронных денег.

Кроме того, предусмотрено, что при осуществлении операций с электронными деньгами между резидентами используются электронные деньги, эмитированные банками.

«Принятые изменения будут способствовать развитию рынка электронных денег в Республике Беларусь, более широкому использованию электронных денег эмитентов-резидентов, девалютизации экономики страны, а также усилению защиты прав и интересов владельцев электронных кошельков», — отмечается в сообщении.

В соответствии с действующим законодательством, в Беларуси выпускать электронные деньги могут только банки и НКФО (небанковские кредитно-финансовые организации). На рынки присутствует ряд систем электронных денег, в частности, EasyPay («Белгазпромбанк»), WebMoney («Технобанк»), Belqi («Приорбанк»).

Физическим лицам в Беларуси запрещено использование анонимных электронных кошельков, требуется обязательная идентификация пользователей электронных денег с целью пресечения незаконных денежных операций и борьбы с незаконным оборотом наркотиков.