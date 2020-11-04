Пожар в квартире в Витебске: спасены отец и дочь инвалидов

Витебск
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При пожаре в квартире в Витебске спасены отец и дочь отца и дочь инвалидов, сообщили в Витебском областном управлении МЧС.

4 ноября в 00.18 спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире по проспекту Московскому. Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, наблюдалось сильное задымление из окна квартиры на четвертом этаже многоквартирного дома.

На момент возникновения пожара внутри находились три человека: собственник, мужчина 1948 года рождения (инвалид 1-й группы), его супруга 1948 года рождения (инвалид 2-й группы) и их дочь 1979 года рождения (инвалид 1-й группы).

До прибытия спасателей супруга хозяина покинула квартиру самостоятельно. Работники МЧС обнаружили в квартире на кровати мужчину, который был вынесен на свежий воздух и после осмотра медиками с диагнозом отравлением продуктами горения и ожогами 20% тела госпитализирован. Дочь хозяев тоже находилась в комнате. Ее вывели в безопасное место, в госпитализации она не нуждалась.

Огнем в комнате повреждена кровать, постельные принадлежности и имущество. Проводится проверка, причина пожара устанавливается. Рассматривается версия — неосторожное обращение с огнем хозяина квартиры.

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Витебск пожар
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