Кочанова: «Почему вы – такие молодые – такие агрессивные?»

Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова 3 ноября встретилась со студентами БГУ. TUT.by и телеграм-канал Студэнцкая думка опубликовали цитаты из беседы чиновницы со студентами. Приводим несколько моментов из беседы чиновницы со студентами.

О том, что произошло 9 августа

— Мне так хочется с вами поговорить. Почему вы — такие молодые — такие агрессивные? <…> Закрутили общество, и в том числе молодежь, настроили вот на тот протестный лад, который мы потом увидели. Потому что я честно вам скажу, искренне скажу: я никогда, никогда не думала, что в нашей стране может это произойти. Никогда. Потому что никаких для меня, казалось, предпосылок, чтобы это произошло, я не видела в нашей стране. И вот — я сажусь в машину [9 августа, после окончания работы участков], мы едем по проспекту Победителей. И уже толпы — это было минут 20 десятого — уже толпы разъяренной молодежи неслись нам навстречу, кричали: «Жыве Беларусь!»

О фальсификациях

— Факты фальсификации не установлены, ответственность будет тогда, когда будут факты.

Об отношении к Лукашенко

— Я в Минске всего пять лет, и когда я стала работать с этим человеком, увидела его подходы, его ценности, и я поняла, что только этот человек может быть президентом.

О новых честных выборах

— А вот это незаконно! Вы считаете, что выборы нечестные, а я считаю, что они честные.

Об изнасилованиях задержанных

— Это неправда! Это неправда! Не было такого. Не было такого. Не было. Послушайте меня, ребята. Все, что вы читаете в интернетах… Подождите. Я, когда услышала про изнасилования, про разрывы маток, и когда услышал это президент, то сказал жесточайшим образом разобраться. (Смех в аудитории). Подождите. Не переходите на хамство. Я официально вам заявляю: с министром здравоохранения и заместителем, Караником и Пиневичем, и Богдан — с каждым разговаривала персонально, отдельно. Ни одного факта изнасилования, разрыва матки или чего-то другого не было зафиксировано. Ни одного.

Если вы мне не верите, я приглашу — и в следующий раз к вам сюда приедет министр здравоохранения.

Это не та история. Они [изнасилования] должны быть зафиксированы врачом. Я еще раз официально вам заявляю: ни одного такого… Потому что меня саму вот так затрясло. Как такое могло произойти? Это неправда. И когда говорили про изнасилования палками — это ложь, откровенная ложь. Еще раз говорю: это те факты, которые говорили в Министерстве здравоохранения.

О личном огорчении

— Сегодня, ребята, вы так реагируете. Нормально! Все нормально! Я думаю, что мы выйдем отсюда и мы будем с вами общаться и дружить даже. Но меня очень сильно огорчает то, что сегодня стираются рамки просто человеческих норм и морали. Этого допускать нельзя.

Понимаете, тогда, когда перед тобой стоит взрослая женщина, такая, как я, и тебе в глаза кричат, хамят — это недопустимо. Я всю жизнь жила и понимала, что есть люди старшего возраста, которым нельзя, что бы он ни говорил, этот человек старшего поколения.

О вине власти

— Перед вами власть ни в чем не виновата. Она создала все условия, чтобы вы учились. Когда 75 лет назад моя мама ребенком осталась сиротой, и они ели лебеду и пухли от голода, основополагающим было накормить нас. (…) И когда моя мама в 89 лет говорит мне, что никогда не думала, что перед смертью увидит войну — это страшно. И я буду делать все, чтобы достучаться до вас.

О задержаниях и избиениях журналистов

— Неужели у вас нет других вопросов?

Во время разговора со студентами глава Совета Республики отметила, что она встречалась с экс-кандидатами в президенты Беларуси Андреем Дмитриевым и Светланой Тихановской.

— Да, я со всеми ними встречалась еще задолго до выборов. И я прекрасно понимала, кто и что представляет из себя. Чтобы занимать должность президента страны, мало лишь красиво говорить. Президентом страны должен быть сильный политик. Все из-за того, что та Беларусь, которая есть у нас, не имеет своих ресурсов, — приводит слова Кочановой kp.by.

Она также порассуждала на вечную тему, о том, как белорусский народ будет жить дальше. И отметила, что главное политическое достижение, которое есть – социально-ориентированное государство.

— Вот я всегда говорю: вы же все знаете, что есть люди удобны, а есть и неудобные. Но все это – наши люди. И как нам с ними работать? Так, как мы работали всегда. И я ничего не вижу в этом не вижу. Вы думаете, что в день президентских выборов, 9 августа, не было людей, которые думают по-другому? Естественно они были. И я встречалась именно с такими людьми в Пинске, Лиде и Барановичах. Главное, что всегда мы делали и то политическое достижение, которое есть у нас – социальное-ориентированное государство. Мы всегда поддерживали людей, и эта поддержка останется, — заявила Кочанова.

Она добавила, что если у кого-то есть другое мнение, то они имеют на это право.