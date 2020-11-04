В квартире 20-летнего парня нашли 56 тысяч долларов: он воровал деньги, используя «вредоносы»

Работники Управления по противодействию киберпреступности УВД Брестчины выявили связь 20-летнего жителя Белоозерска с совершенными кибрепреступлениями. Об этом сообщили в МВД.

Молодой человек обратил на себя внимание тем, что распространял вредоносное программное обеспечение, с помощью которого нелегально получал конфиденциальную пользовательскую информацию (сведения о компьютерном оборудовании, логины и пароли, а также данных банковских платежных карт).

Сообщается, что эти данные хакер использовал, чтобы получить доступ от имени владельцев к их аккаунтам, после чего денежные средства с помощью компьютерной техники оказывались похищены.

Чтобы обналичить электронные финансы, применялись современные инструменты цифровой коммерции, в том числе счета в онлайн играх, криптокошельки и онлайн-обменники.

По месту жительства парня правоохранители обнаружили нашли свыше 56 тысяч долларов. В скором времени действиям молодого человека будет дана правовая оценка.