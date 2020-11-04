Из белорусских вузов уже отчислено 138 человек

Образование
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По информации на 3 ноября, отчислено уже 138 человек. Также известно, что с начала сентября уволено 15 преподавателей, 10 из них — за последнюю неделю.

Больше всего преподавателей уволено в Минском государственном лингвистическом университете, где они поддержали забастовку студентов. За последние дни из вуза уволили трех преподавателей, плюс еще трое уволились сами из солидарности. Доцент Наталья Дулина была задержана 30 октября недалеко от университета и арестована на 14 суток.

По словам одного из преподавателей, сотрудники вуза передали обращение к ректору вернуть уволенных преподавателей и студентов. Его подписало около 70 преподавателей, пишет kp.by.

В Белорусском государственном медицинском университете студенты и преподаватели активно защищают друг друга, пишут петиции к руководству с требованием отменить приказы об отчислениях и выходят на акции солидарности.

Студенты Белорусского государственного университета культуры и искусств предложили студентам и преподавателям Белорусской государственной академии искусств объединиться и создать Общекультурное студенческое объединение. В этих вузах также прошли массовые отчисления студентов.

Напомним, что на заседании силового блока Александр Лукашенко в категоричной форме потребовал применять политические репрессии в отношении студентов и преподавателей, которые принимали участие в акциях протеста.

В Беларуси в ближайшее время также будут приняты меры о непризнании дипломов, полученных в зарубежных вузах.

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