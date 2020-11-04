Беларусь планирует закупить около 100 тыс. доз российской вакцины от коронавируса

Фото: russian.rt
Коронавирус
Опубликовано

Беларусь планирует закупить на начальном этапе около 100 тысяч доз российской вакцины от коронавируса, сообщил премьер-министр Беларуси Роман Головченко в эфире телеканала «Беларусь 1».

«На первом этапе, я думаю, что мы начнем где-то со 100 тысяч доз и будем потихоньку наращивать закупки, потому что там производственные мощности тоже имеют определенные лимиты», — сказал Головченко.

По его словам, ценовые вопросы тоже сейчас обсуждаются. Они зависят, в том числе, и от того, будет ли Беларусь «брать готовые вакцины или их компоненты и здесь уже их смешивать, производить на месте».

Премьер-министр напомнил, что испытания российской вакцины в Беларуси ещё идут.

«Пока говорить о массовой вакцинации в Беларуси мы не можем, потому что третий этап вакцинации не закончен еще, и четко обозначить дату, когда будет закончен, тоже не могу. Но я рассчитываю, что в ближайшее время этот этап должен быть закончен», — уточнил глава правительства.

Головченко подчеркнул, есть договоренность с руководством России о том, что Беларусь будет первой страной, которая официально получит вакцину для массовой вакцинации.

Он отметил, что у тех добровольцев, которые участвуют в испытаниях, включая его самого, «все идет в плановом режиме», передает агенство «Интерфакс Запад».

«Рассчитываем, что этот этап завершится достаточно успешно», — резюмировал Головченко.

Клинические испытания российской вакцины «Спутник V», защищающей от коронавируса, стартовали в Беларуси 1 октября. Вакцинация начала проводиться в рамках выполнения договоренностей между главами государств Беларуси и России Александром Лукашенко и Владимиром Путиным по проведению клинических испытаний российской вакцины от коронавируса и ее последующей регистрации. Финансирование данного клинического исследования в Беларуси осуществляет Российский фонд прямых инвестиций.

Согласно проекту, в рамках исследования 100 человек получили возможность вакцинироваться от коронавируса препаратом, разработанным в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России. Беларусь стала первой страной, в которой проводятся клинические исследования вакцины «Спутник V» после ее регистрации в России.

В Беларуси на 3 ноября по данным Минздрава, зарегистрировано 101 329 случаев заражения коронавирусом (+929 за сутки). При этом, выздоровели и были выписаны 87 985 пациентов (+585 за сутки). Скончались 992 человека (+3 за сутки). Всего с начала распространения новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны были проведены 2 547 858 тестов (+10 060 за сутки).

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook , Telegram, Instagram, Vkontkte

Состоялся Всемирный Конгресс Беларусов

Из белорусских вузов уже отчислено 138 человек

Ватикан признал легитимность Лукашенко

Дети белорусских чиновников: кто они?

Деды: что можно делать, а что нельзя в этот день

Вакульчик и Барсуков уволены со службы в запас — возраст

Состоялся Всемирный Конгресс Беларусов

8 фактов про Михаила Гриба, нового начальника витебской милиции

беларусь вакцина коронавирус Россия
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Польше не хватает медиков для борьбы с коронавирусом: «Хотим привлечь к работе врачей из-за границы — Беларуси, Украины»
Количество заболевших коронавирусом в Польше стабильно растет.
0112
Владимир Караник
Караник: надеюсь, что вторая волна COVID-19 не продлится до февраля 2021 года
Бывший министр здравоохранения Беларуси, занимающий
0268
Беларусь и Россия снизили в 20 раз плату за роуминг
Снижение стоимости звонков, СМС и интернет-трафика
0274
Центр по координации направления на госпитализацию пациентов с COVID-19 создан в Витебске
Центр расположился на базе Витебской городской больницы
0373
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)