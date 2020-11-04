Беларусь планирует закупить около 100 тыс. доз российской вакцины от коронавируса

Беларусь планирует закупить на начальном этапе около 100 тысяч доз российской вакцины от коронавируса, сообщил премьер-министр Беларуси Роман Головченко в эфире телеканала «Беларусь 1».

«На первом этапе, я думаю, что мы начнем где-то со 100 тысяч доз и будем потихоньку наращивать закупки, потому что там производственные мощности тоже имеют определенные лимиты», — сказал Головченко.

По его словам, ценовые вопросы тоже сейчас обсуждаются. Они зависят, в том числе, и от того, будет ли Беларусь «брать готовые вакцины или их компоненты и здесь уже их смешивать, производить на месте».

Премьер-министр напомнил, что испытания российской вакцины в Беларуси ещё идут.

«Пока говорить о массовой вакцинации в Беларуси мы не можем, потому что третий этап вакцинации не закончен еще, и четко обозначить дату, когда будет закончен, тоже не могу. Но я рассчитываю, что в ближайшее время этот этап должен быть закончен», — уточнил глава правительства.

Головченко подчеркнул, есть договоренность с руководством России о том, что Беларусь будет первой страной, которая официально получит вакцину для массовой вакцинации.

Он отметил, что у тех добровольцев, которые участвуют в испытаниях, включая его самого, «все идет в плановом режиме», передает агенство «Интерфакс Запад».

«Рассчитываем, что этот этап завершится достаточно успешно», — резюмировал Головченко.

Клинические испытания российской вакцины «Спутник V», защищающей от коронавируса, стартовали в Беларуси 1 октября. Вакцинация начала проводиться в рамках выполнения договоренностей между главами государств Беларуси и России Александром Лукашенко и Владимиром Путиным по проведению клинических испытаний российской вакцины от коронавируса и ее последующей регистрации. Финансирование данного клинического исследования в Беларуси осуществляет Российский фонд прямых инвестиций.

Согласно проекту, в рамках исследования 100 человек получили возможность вакцинироваться от коронавируса препаратом, разработанным в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России. Беларусь стала первой страной, в которой проводятся клинические исследования вакцины «Спутник V» после ее регистрации в России.

В Беларуси на 3 ноября по данным Минздрава, зарегистрировано 101 329 случаев заражения коронавирусом (+929 за сутки). При этом, выздоровели и были выписаны 87 985 пациентов (+585 за сутки). Скончались 992 человека (+3 за сутки). Всего с начала распространения новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны были проведены 2 547 858 тестов (+10 060 за сутки).