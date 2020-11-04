Лукашенко освободил от должности посла в Аргентине, критиковавшего белорусские власти

Президент Беларуси Александр Лукашенко освободил от должности посла в Аргентине Владимира Астапенко, критиковавшего белорусские власти.

«Владимир Астапенко освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в Аргентине и по совместительству в Уругвае, Чили, Парагвае и Перу в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на дипломатической службе», пишет агентство «Интерфакс Запад»

Соответствующий указ глава государства подписал 3 ноября. В соответствии с указом, Владимир Астапенко также лишен дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла.

Как ранее сообщалось Астапенко подал в отставку в день инаугурации Лукашенко, 23 сентября. Но на днях дипломат это заявление отозвал и подал новое — посол подал в отставку в связи с нарушением нанимателем законодательства, отказываясь работать в подчинении «лица, которое не имеет права выражать волю белорусского народа».

«После инаугурации, 23 сентября, я подал заявление об освобождении от занимаемой должности по соглашению сторон в соответствии с п. 1 части второй статьи 35 Трудового кодекса Республики Беларусь. Никакой реакции на это не получил. Сейчас я это заявление отозвал и 27 октября подал новое», — рассказал Астапенко.

По его словам, новое заявление написано с требованием освободить его от должности на основании статьи 41 — «в связи с нарушениями нанимателем законодательства, препятствующими выполнению моей работы по трудовому договору».