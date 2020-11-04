Польше не хватает медиков для борьбы с коронавирусом: «Хотим привлечь к работе врачей из-за границы — Беларуси, Украины»

Количество заболевших коронавирусом в Польше стабильно растет. По данным Минздрава Польши на 3 ноября, за сутки добавилось 19 364 подтвержденных случая заражения COVID-19. От ковида умер 31 пациент, еще 196 человек умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний.

В связи с такой ситуацией Польша открывает временные госпитали с койками для больных коронавирусом. Для работы с такими пациентами страна мобилизует всех свободных врачей, но специалистов все равно не хватает. Особенно врачей экстренной медицины и анестезиологов. Поэтому Польша намерена приглашать к себе медиков из-за границы, пишет kp.by.