Польше не хватает медиков для борьбы с коронавирусом: «Хотим привлечь к работе врачей из-за границы — Беларуси, Украины»

В мире
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Количество заболевших коронавирусом в Польше стабильно растет. По данным Минздрава Польши на 3 ноября, за сутки добавилось 19 364 подтвержденных случая заражения COVID-19. От ковида умер 31 пациент, еще 196 человек умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний.

В связи с такой ситуацией Польша открывает временные госпитали с койками для больных коронавирусом. Для работы с такими пациентами страна мобилизует всех свободных врачей, но специалистов все равно не хватает. Особенно врачей экстренной медицины и анестезиологов. Поэтому Польша намерена приглашать к себе медиков из-за границы, пишет kp.by.

— Хотим привлечь к работе врачей из-за границы. Мы так предполагаем, что это более тысячи человек. Многие врачи уже находятся в процессе подтверждения диплома. Это люди, которые быстрее получат возможность работать в Польше. Мы открыты для всех врачей, но реально шансы есть у врачей в основном из Беларуси и Украины, из-за низкого языкового барьера, — рассказал в интервью Dziennik.pl замминистра здравоохранения Польши Славомир Гадомски.

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