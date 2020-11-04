Спортсмены-любители Витебщины завоевали 13 призовых мест на турнирах по пауэрлифтингу и его отдельным движениям

Спортсмены-любители Витебской области завоевали 13 призовых мест на турнирах по пауэрлифтингу и его отдельным движениям, прошедших в Минске и Могилеве.

В столице Беларуси на клубном чемпионате мира под эгидой Национальной ассоциации пауэрлифтинга России отличился Михаил Сидько из Витебска, который выжал штангу весом 192,5 кг, что является его личным рекордом и позволило победить в весовой категории до 100 кг. А в соревнованиях девушек в жиме лежа без экипировки абсолютной победительницей стала Дарина Цаприлова из Сенненского района с результатом 75 кг.

В Могилеве на II открытом турнире по классическому жиму штанги лежа, посвященном 15-летию СК «Олимпиец», призерами стали спортсмены из Орши и Оршанского района. Станислав Багаутдинов из Барани с личным рекордом 200 кг занял второе место в весовой категории свыше 105 кг, а в абсолютном первенстве он стал третьим, пишут «Витебские Вести».

– Пауэрлифтингом я занимаюсь около двух лет, – рассказал Станислав. – Тренируюсь трижды в неделю по 2 – 2,5 часа в родной Барани под руководством наставника из Витебска Алексея Сироша. Особенно благодарен ему за правильную постановку техники. Прежде уже побеждал и занимал призовые места на турнирах в Беларуси и России. Успехи в спорте придают уверенности в себе, дарят чувство победителя, что крайне важно в бизнесе, которым я занимаюсь, – у меня свой автосервис. В ближайших планах – соревнования под эгидой Национальной ассоциации пауэрлифтинга России в декабре в Орше. На этом турнире я планирую улучшить свой личный рекорд