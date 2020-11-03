Литва остановила торговлю электроэнергией с Беларусью после включения 1 энергоблока БелАЭС

Фото: РИА Новости
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Литовская электропередающая компания Litgrid во вторник установила нулевую пропускную способность для коммерческого потока электроэнергии из Беларуси во исполнение закона о бойкоте электроэнергии с АЭС в районе Островца, сообщил оператор Litgrid.

«После того, как в центре управления системой Litgrid сегодня в 11:06 были зафиксированы данные, показывающие выработку электроэнергии на БелАЭС, Litgrid с 11:38 установила пропускную способность ноль мегаватт для коммерческого потока электроэнергии из Беларуси», — говорится в сообщении.

Ранее во вторник первый энергоблок БелАЭС был включен в объединенную энергосистему Беларуси. «В 12:03 турбогенератор первого энергоблока Белорусской АЭС включен в объединенную энергосистему страны», — сообщил официальный телеграм-канал министерства энергетики Беларуси.

Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту «ВВЭР-1200». Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE. Физический пуск первого энергоблока АЭС состоялся 20 августа, его подключение к энергосистеме было запланировано на 7 ноября, ввод в эксплуатацию — в первом квартале 2021 года. Ввод в эксплуатацию второго блока ожидается в 2022 году.

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