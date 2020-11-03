Аэродрому Орша выдан сертификат годности к эксплуатации

Фото: soyuz.by
Витебская область
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Аэродром Орша готов к эксплуатации, сообщили в министерстве транспорта и коммуникаций Беларуси.

«3 ноября 2020 года на основании результатов технического рейса и решения сертификационной комиссии, Департаментом по авиации выдан аэродрому Орша сертификат годности к эксплуатации», — проинформировали в ведомстве.

Технический рейс в качестве завершающего этапа процедуры сертификации был выполнен 2 ноября на самолете Boeing737-500 авиакомпании «Белавиа», в нем принял участие директор Департамента по авиации Артем Сикорский, передает агенство «Интерфакс-Запад».

Аэродром Орша может принимать различные типы воздушных судов, в том числе широкофюзеляжные, такие как А-330, А-340, В-747, В-767, а также вертолеты всех типов в любое время суток, отметили в Минтрансе.

 

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