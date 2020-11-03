В Витебске за 132 тысячи белорусских рублей продали архитектурный памятник конструктивизма

Бывший клуб металлистов в областном центре продан сегодня на аукционе комитета «Витебскоблимущество» почти за 132 тыс. рублей. Новый владелец намерен создать на его базе культурно-развлекательный центр, при этом использовать историю памятника конструктивизма для повышения привлекательности нового объекта.

На здание претендовали три покупателя, а победитель определился на 52 шаге, когда цена продажи превысила начальную стоимость почти в 1,2 тыс. раз. Им оказалась частная строительная компания из Витебска. По словам ее учредителя Александра Драбо, сфера культуры станет новым направлением деятельности для предприятия, поэтому пока о деталях проекта говорить рано. С учетом состояния строения и его статуса на реализацию планов уйдет не менее 3 лет. В новом культурном центре, возможно, будет создана отдельная детская зона. Учредители обсуждали необходимость сохранения исторических сведений об этом неординарном объекте, для чего планируется выделить специальное помещение, подчеркнул Александр Драбо, пишут «Витебские Вести».

В состав лота включены двухэтажное кирпичное здание с 3 пристройками, мезонином, 2 подвалами общей площадью почти 2,5 тыс. кв. м, объекты инженерной инфраструктуры, а также право 25-летней аренды земельного участка размером более 0,2 га. С 2006 года строение не эксплуатируется, с 2016 года выставлялось на торги в попытках привлечь потенциальных инвесторов для возрождения одного из культурных центров Витебска.

По условиям торгов памятник архитектуры можно использовать под размещение культурно-просветительского или развлекательного заведения, но изменение функционального назначения здания возможно при сохранении его как ценного историко-культурного объекта и неизменности внешнего облика.

Здание было построено в 1932 году в стилистике конструктивизма и предназначалось для обслуживаний рабочих металлообрабатывающих предприятий города, откуда и получило название клуба металлистов. В годы Великой Отечественной войны в нем размещались узники витебского гетто. После освобождения Витебска в июне 1944 года клуб был восстановлен одним из первых городских строений. Уже в конце декабря в нем разместился театр имени Якуба Коласа, под новый 1945 год здесь состоялась премьера спектакля «Заложники». В конце 1947 года в клубе проходил военный трибунал над немецкими военнослужащими, участвовавшими в преступлениях на витебской земле. В 1957 году коласовцы переехали в новое помещение, с 1959-го по 2006 год в клубе работал Витебский районный дом культуры.

Бывший клуб металлистов включен в базу данных по объектам историко-культурного наследия Витебской области для продвижения среди потенциальных инвесторов. В ноябре комитет вставил на торг еще два исторических строения из этого перечня: бывшую графскую конюшню XIX века в Глубокском райне и памятник архитектуры «Усадебный дом в деревне Осада Дедино» в Миорском районе.