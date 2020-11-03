В Витебской области из-за неосторожного обращения с огнем произошло 276 пожаров с начала года

Витебская область
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В 2020 году зафиксировано 276 таких ЧП. Их количество увеличилось почти на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

Как отметила старший инспектор сектора взаимодействия с общественностью областного УМЧС Татьяна Борисевич, любители сигарет ставят под угрозу не только собственную жизнь, но и здоровье и безопасность своих близких и соседей, пишут «Витебские Вести».

Так, труп 62-летнего мужчины спасатели обнаружили при тушении дома в Поставском районе. ЧП произошло в деревне Дробыши. Огнем уничтожены кровля, частично потолочное перекрытие, повреждены стены. По данному факту проводится проверка, причина пожара устанавливается. Рассматривается версия – неосторожное обращение с огнем при курении.

Лучшее средство обезопасить себя – установить в доме пожарный извещатель, который поможет вовремя оповестить о пожаре. По словам старшего инспектора, немаловажное значение имеет и то, какие меры принимают люди, рядом с которыми проживают такие «пожароопасные» соседи. Если они постоянно злоупотребляют спиртными напитками и курят, необходимо обратиться с заявлением в милицию. Сотрудники ОВД проведут проверку, профилактическую разъяснительную работу и возьмут на учет беспокойных граждан. И, безусловно, нужно в квартире поставить АПИ.

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