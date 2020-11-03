Мужчина битой разбил 5 автомобилей возле здания РОВД в Гродно

Фото: СК Беларуси
Происшествия
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Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, который разбил 5 автомобилей, припаркованных возле здания Октябрьского РОВД г.Гродно, сообщается в Telegram-канале СК.

3 ноября ночью мужчина разбил 5 автомобилей деревянной битой. Все машины находились на неохраняемой стоянке возле здания Октябрьского РОВД  города Гродно. 37-летний местный житель задержан на месте происшествия.

В милиции он рассказал, что употреблял алкоголь и читал новости дома. Мужчине не понравилось то, что он прочитал, поэтому он взял биту, пошел к зданию милиции и разбил автомобили.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

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