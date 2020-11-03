Мужчина битой разбил 5 автомобилей возле здания РОВД в Гродно

Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, который разбил 5 автомобилей, припаркованных возле здания Октябрьского РОВД г.Гродно, сообщается в Telegram-канале СК.
3 ноября ночью мужчина разбил 5 автомобилей деревянной битой. Все машины находились на неохраняемой стоянке возле здания Октябрьского РОВД города Гродно. 37-летний местный житель задержан на месте происшествия.
В милиции он рассказал, что употреблял алкоголь и читал новости дома. Мужчине не понравилось то, что он прочитал, поэтому он взял биту, пошел к зданию милиции и разбил автомобили.
Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».