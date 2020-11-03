В Минске и регионах закрыто 12 магазинов сети OZ

На 3 ноября у OZ закрыто 12 магазинов в Минске и регионах. Основание – Предписание О приостановлении работы торгового объекта.
— Компания принимает все возможные меры, чтобы в максимально короткие сроки восстановить обслуживание клиентов в полном объеме, сообщается в официальном релизе OZ.
В настоящий момент розничная торговля OZ не осуществляется по следующим адресам в Минске:
- пр-т Независимости, 13,
- пр-т Дзержинского, 19,
- пр-т Дзержинского, 122,
- ул.Могилевская, 5б,
- ул.Притыцкого,97,
- ул. Логойский тракт, 37,
- ул.Руссиянова, 4,
- пр-т Победителей, 3.
Также закрыты магазины в Гродно, ул. Советская, 18, Могилеве, ул.Ленинская, 85, Бобруйске, ул.Октябрьская, 151б, Пинске, ул.Ленина, 28.
Вопросы с товарами в пунктах самовывоза по указанным адресам будут решаться c клиентами индивидуально. Совершать покупки можно через мобильное приложение и сайт oz.by, оформлять доставку заказа – курьером либо в другие доступные пункты самовывоза OZ.
— Мы, OZ, искренне сожалеем о временных неудобствах, которые возникли у наших клиентов в связи со сложившейся ситуацией. Мы активно работаем, чтобы радовать вас, наши друзья, клиенты и партнеры, ежедневно, в том числе – и во всех магазинах OZ. Ценим каждого и благодарим за понимание!