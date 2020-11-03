В Минске и регионах закрыто 12 магазинов сети OZ

На 3 ноября у OZ закрыто 12 магазинов в Минске и регионах. Основание – Предписание О приостановлении работы торгового объекта.

— Компания принимает все возможные меры, чтобы в максимально короткие сроки восстановить обслуживание клиентов в полном объеме, сообщается в официальном релизе OZ.

В настоящий момент розничная торговля OZ не осуществляется по следующим адресам в Минске:

пр-т Независимости, 13,

пр-т Дзержинского, 19,

пр-т Дзержинского, 122,

ул.Могилевская, 5б,

ул.Притыцкого,97,

ул. Логойский тракт, 37,

ул.Руссиянова, 4,

пр-т Победителей, 3.

Также закрыты магазины в Гродно, ул. Советская, 18, Могилеве, ул.Ленинская, 85, Бобруйске, ул.Октябрьская, 151б, Пинске, ул.Ленина, 28.

Вопросы с товарами в пунктах самовывоза по указанным адресам будут решаться c клиентами индивидуально. Совершать покупки можно через мобильное приложение и сайт oz.by, оформлять доставку заказа – курьером либо в другие доступные пункты самовывоза OZ.