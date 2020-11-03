При разогреве еды в машине житель Новополоцка получил сильные ожоги

Вечером 2 ноября в Новополоцке водитель разогревал еду в грузовике и получил сильные ожоги, передает МЧС.



Грузовик стоял на стоянке возле проходной завода белково-витаминных концентратов. Водитель в кабине разогревал еду на газовой плите с баллоном.

Произошла вспышка, мужчина получил ожоги лица, ног, рук — обожжено 40% тела. Житель Новополоцка был госпитализирован. В результате пожара огонь уничтожил кабину грузовика, повредил тент прицепа.

По версии спасателей, пожар мог произойти из-за нарушения правил эксплуатации газовых устройств.